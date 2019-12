Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg: Verkehrsunfallflucht auf Supermarkt Parkplatz - Zeugen gesucht

Ladenburg (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 10.20 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Edeka Parkplatz in der Wallstadter Straße gegen einen dort ordnungsgemäß geparkten grauen Volvo SUV. Am Volvo entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne einen Schadensausgleich zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Ladenburg unter der Tel.: 06203/93050 zu melden.

