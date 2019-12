Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrunkene Fahrzeugführerin kommt von der Fahrbahn ab - Totalschaden!

Mannheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02.00 Uhr, kam eine 32-jährige Peugeot Fahrerin aus Ludwigshafen stadtauswärts in der Wilhelm-Varnholt-Allee von der Fahrbahn ab und prallte auf der dortigen Grünfläche gegen zwei Verkehrszeichen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Am Peugeot entstand ein Totalschaden, die Fahrerin blieb jedoch unverletzt. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde einbehalten. Sie erwartet nun eine Strafanzeige.

