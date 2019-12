Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Gleich mehrere E-Scooter Fahrer betrunken unterwegs

Heidelberg (ots)

Aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise fielen in den Stadtteilen Handschuhsheim und Neuenheim gleich drei betrunkene E-Scooter Fahrer Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Nord auf. In den frühen Sonntagmorgenstunden, gegen 02.50 Uhr, kontrollierten die Beamten im Bereich der Brückenstraße einen, in Schlangenlinien fahrenden, 37-Jährigen. Im Verlauf der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,08 Promille. Einige Zeit später, gegen 03.55 Uhr, nahmen die Beamten, ebenfalls im Bereich der Brückenstraße, einen weiteren Schlangenlinien fahrenden E-Scooter Fahrer wahr. Bei dem 18-Jährigen konnte eine Atemalkoholkonzentration von 1,03 Promille festgestellt werden. Zu guter Letzt konnten die Beamten, gegen 04.05 Uhr, einen 23-Jährigen feststellen, der ebenso unsicher auf seinem E-Scooter unterwegs war. Sein Atemalkoholwert zeigte 1,00 Promille auf. Allen drei Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen. Sie sehen sich nun einem Verfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr entgegen und müssen fahrerlaubnisrechtliche Konsequenzen fürchten.

