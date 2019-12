Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gemarkung Heidelberg, BAB 656: Fahrzeugbrand aufgrund eines technischen Defekts

Heidelberg (ots)

Am Samstagabend, gegen 17 Uhr, geriet auf der BAB 656 kurz vor dem Autobahnkreuz Heidelberg in Fahrtrichtung Heidelberg ein Ford Galaxy während der Fahrt in Brand.

Dem 22-jährigen Fahrer gelang es noch sein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen zum Stehen zu bringen. Der Brand breitete sich jedoch schnell auf das gesamte Fahrzeug aus.

Die verständigte Berufsfeuerwehr der Stadt Heidelberg konnte ein vollständiges Ausbrennen des Ford nicht mehr verhindern.

Im Zuge der Löscharbeiten wurde die Richtungsfahrbahn Heidelberg zwischen den Anschlussstellen Mannheim-Seckenheim und dem Autobahnkreuz Heidelberg gesperrt. Nach deren Abschluss, gegen 18 Uhr, konnte der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Der rechte Fahrstreifen und Seitenstreifen waren ab 18:30 Uhr wieder für den Verkehr frei. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es lediglich zu kleineren Beeinträchtigungen.

Am Ford Galaxy entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Führungs- und Lagezentrum

Alexander Gund, stv. Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: Mannheim.PP@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell