Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5: Brennender BMW X3 in Höhe TuR Hardtwald-Ost

BAB 5 (ots)

Am Samstagmittag gegen 11.20 Uhr wurde über Notruf ein brennender Pkw auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Heidelberg, Höhe der Raststätte Hardtwald-Ost, gemeldet. Die eintreffenden Rettungskräfte konnten vor Ort den bereits in Vollbrand stehenden BMW X3 feststellen. Der Fahrzeugführer hatte sich noch vor Ausbrechen der Flammen aus dem Fahrzeug gerettet und blieb somit unverletzt. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug rasch löschen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts entstand am Pkw ein Totalschaden, zudem wurde die dortige Fahrbahn im Mitleidenschaft gezogen. Während den Löscharbeiten entstand ein Stau von circa 4 Kilometern Länge.

