Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit drei Fahrzeugen und hohem Schaden - Zwei Verletzte

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 08.04.2020, kam es zu einem Unfall in der Schwerter Straße. Dort fuhr nach bisherigen Ermittlungen eine 32-Jährige gegen 15:30 Uhr in Richtung Boele. Auf dem Beifahrersitz des Fords befand sich ihr 8-jähriger Sohn. Als der vor ihr fahrende VW einer 33-Jährigen auf Höhe der Sonntagsstraße bremste, fuhr die Hagenerin aus bislang ungeklärter Ursache auf den Lupo auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den davor befindlichen Seat eines 48-Jährigen geschoben. Der 8-Jährige und die VW-Fahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht. Die Feuerwehr versorgte sie vor Ort und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Die Polizei musste die Unfallstelle kurzzeitig komplett sperren. Der Ford und der VW wurden abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von über 10.000 Euro. Das Verkehrskommissariat ermittelt jetzt, wie es zum Unfall kommen konnte.

