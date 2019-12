Polizei Hagen

POL-HA: Polizei sucht Zeugen: Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Ampel

Hagen (ots)

Am Sonntag, 22. Dezember, flüchtete die Fahrerin oder der Fahrer eines Pkws nach einer Kollision mit einer Ampelanlage. Ein 37-jähriger Zeuge hatte gegen 21:30 Uhr einen lauten Knall gehört und gesehen, wie ein dunkles Fahrzeug nach dem Zusammenstoß über die Straße Zur Hünenpforte in Richtung Autobahnauffahrt Hagen-Süd (A45) flüchtete. Er verständigte umgehend die Polizei. Diese konnte auf dem Gehweg an der Unfallstelle einen Kühlerrahmen finden. Das Fahrzeugteil gehört zu einem VW und ist vermutlich bei der Kollision vom flüchtigen Auto abgefallen. An der Ampelanlage entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Mast war deutlich deformiert und die Signalkästen teilweise herausgefallen. Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen. Wer hat ein stark beschädigtes Auto gesehen,hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zur Fahrerin oder zum Fahrer machen? Anrufe werden unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegengenommen.

