Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Einsatz eines Rettungshubschraubers

Sasbach (ots)

Zu einem Einsatz eines Rettungshubschraubers kam es am vergangenen Sonntag gegen 10:15 Uhr im Industriegebiet in Sasbach. Dort war bereits am Vorabend ein auf dem Firmengelände nächtigender LKW-Fahrer aus dem Fahrerhaus seines Gefährts gestürzt. Die Nachschau durch Kollegen am nächsten Morgen veranlasste diese zur Sorge, weshalb der Rettungsdienst hinzugerufen wurde. Aufgrund des Verletzungsmusters, wurde ein Rettungshubschrauber hinzugerufen, welcher den Patient in eine Klinik flog. Ob möglicherweise der vorangegangene Konsum von Alkohol ursächlich für das Sturzgeschehen war, werden die Ermittlungen zeigen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell