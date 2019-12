Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch gesucht

Hagen (ots)

Am Samstag, 21. Dezember, brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Brandenburger Straße ein. In der Zeit zwischen 11:10 Uhr und 14:20 Uhr öffneten sie die Wohnungstür einer Familie gewaltsam und durchsuchten anschließend die einzelnen Räume nach Wertgegenständen. Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht getroffen werden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise, die Angaben zu dem Einbruch oder den Tätern machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 02331 - 9862066 entgegengenommen.

