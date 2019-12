Polizei Hagen

POL-HA: Rauschfahrt endet in Straßenlaterne

Hagen (ots)

Am Freitag Morgen,gegen 09:50 Uhr kam es auf der Buschmühlenstraße, in Höhe des DHL-Paketzentrums, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 42-jähriger Mann aus Hagen leicht verletzt wurde. Er war mit seinem 5er BMW unterwegs in Richtung Industriestraße, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam, dort mehrere Elemente einer Leitplanke demolierte und schließlich an einer Straßenlaterne zum Stehen kam. Der Pkw erlitt hierbei einen Totalschaden und auch die Straßenlaterne wurde erheblich beschädigt. Der Sachschaden liegt bei ca. 10.000 Euro.

Der Fahrer selbst erlitt nur leichte Verletzungen, jedoch stellte sich heraus, dass er sowohl unter dem Einfluss von Alkohol als auch anderer Rauschmittel stand. So waren mehrere Blutproben fällig und der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen



Telefon: 02331 986-0



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell