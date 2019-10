Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich, zwei Autos Totalschaden

Mannheim-Seckenheim (ots)

Am Dienstag gegen 21.10 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann mit seinem BMW die Schwabenstraße. An der Einmündung zum Saarburger Ring bog er links in Richtung Neu-Edingen ab und übersah nach derzeitigem Kenntnisstand einen auf dem Saarburger Ring ihm entgegenkommenden VW eines 50-Jährigen.

Die Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Schaden wird auf 15.000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell