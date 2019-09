Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendliche sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Zwei 14 Jahre alte Mädchen sind am Montagnachmittag (16.09.2019) in einem Linienbus sexuell belästigt worden. Die beiden Mädchen fuhren gegen 15.35 Uhr in der Linie 81 von der Haltestelle Hegel-Gymnasium in Richtung Büsnau. Der unbekannte Mann nutzte offenbar das Gedränge im Bus aus, berührte die beiden Mädchen mehrfach unsittlich im Intimbereich und hörte trotz Aufforderung eines der beiden Mädchen nicht auf. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich laut den Mädchen um einen zirka 175 bis 180 Zentimeter großen und etwa 50 bis 60 Jahre alten Mann handeln. Er soll eine schlanke Figur mit dickem Bauch und einen grau-weiß-braunen Bart haben. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Mütze, ein blaues Shirt und große schwarze Lederschuhe. Er soll am rechten Ohr fünf und am linken Ohr zwei Kreolen getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

