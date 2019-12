Polizei Hagen

POL-HA: Einbrecher führt Rauschgift mit und leistet Widerstand

Hagen (ots)

Am Freitag, 20.12.2019, fielen einem Zeugen ein 22-jähriger und ein 27-jähriger Mann aus Hagen auf, die versucht hatten, in ein Haus an der Adolfstraße einzudringen. Sie konnten durch die herbeigerufene Polizei festgenommen werden. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den jüngeren Mann schon ein Haftbefehl vorlag. Außerdem fanden die Beamten bei seiner Durchsuchung Betäubungsmittel auf. Da er nach seiner Festnahme auf der Polizeiwache auch noch Widerstand leistete, wird er sich nun demnächst erneut wegen mehrerer Delikte verantworten müssen.

