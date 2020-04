Polizei Hagen

POL-HA: 70-Jähriger Mann in Parklücke angefahren

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 07.04.2020, kam es zu einem Unfall in der Straße Am Berghang. Nach bisherigen Ermittlungen versuchte dort gegen 11:45 Uhr ein 70-Jähriger seiner Frau beim Einparken zu helfen. Zur gleichen Zeit setzte ein 50-Jähriger in dieselbe Parklücke zurück. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Mercedes des Hageners und dem 70-Jährigen. Der Angefahrene wurde leicht verletzt, benötigte jedoch keine ärztliche Versorgung vor Ort. Wie genau es zum Unfall kam und ob es sich um einen Streit um den Parkplatz handelte, klärt jetzt das Verkehrskommissariat.

