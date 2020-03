Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Stadtfeldstraße/Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei bittet einen unfallbeteiligten Autofahrer und weitere Zeugen, sich zu melden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Autofahrer am Montag (9.3.20) die Stadtfeldstraße in Fahrtrichtung Sendener Straße. In Höhe der Zufahrt zum Parkplatz eines Tennisclubs überholte der Unbekannte gegen 5.45 Uhr einen 49-jährigen Radfahrer aus Lüdinghausen, trotz Gegenverkehrs.

Während des Überholvorgangs geriet der unfallbeteiligte Autofahrer mit seinem Fahrzeug zu weit auf die rechte Fahrbahnseite. Der Radfahrer versuchte durch Gegenlenken nach rechts auszuweichen und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Der unbekannte Autofahrer fuhr weiter. Er und weitere Zeugen können sich unter 02591-7930 bei der Polizei Lüdinghausen melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell