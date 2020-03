Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Poppenbeck/Radfahrerin schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Mit schweren Verletzungen ist eine 52-jährige Radfahrerin aus Havixbeck in ein Krankenhaus gekommen. Gegen 13.30 Uhr befuhr ein 84-jähriger Mann aus Coesfeld am Mittwoch die L581 in Richtung Havixbeck. An der Einmündung zur L 550 wollte er nach rechts abbiegen. Dabei übersah er die Radfahrerin, die mit ihrem Fahrrad den Radweg in Richtung Laer befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die Havixbeckerin stürzte und verletzte sich schwer.

