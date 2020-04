Polizei Hagen

POL-HA: Männer laufen vor der Polizei weg - Drogenfund in Haspe

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 07.04.2020, meldeten Anrufer der Leitstelle gegen 22:30 Uhr zwei verdächtige Personen in der Kurze Straße in Hagen-Haspe. Als die Beamten sich mit dem Streifenwagen der Örtlichkeit näherten, sahen sie zwei Männer, die an einem Stromkasten standen. Beim Anblick der Polizei ergriffen sie die Flucht in Richtung Steinstraße. Nach einer Kurve sahen die Beamten beide Männer kurz darauf auf verschiedenen Straßenseiten schlendern. Bei einer anschließenden Befragung behaupteten beide, den jeweils anderen nicht zu kennen und lediglich spazieren zu gehen. Als die Polizisten den Fluchtweg absuchten, fanden die Beamten Marihuana in einem Plastiktütchen. Obwohl beide Männer einen Zusammenhang abstritten, legten die Beamten eine Anzeige vor.

