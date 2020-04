Polizei Hagen

POL-HA: Betrunkener tritt gegen fahrendes Auto

Hagen (ots)

Am Dienstag, 07.04.2020, fuhr ein 38-Jähriger in seinem VW gegen 22:00 Uhr die Frankfurter Straße in Richtung Eilpe entlang. Dort bemerkte er am Straßenrand eine Person. Zur Sicherheit verringerte er seine Geschwindigkeit. Aus einem unbekannten Grund passte dem 28-jährigen Fußgänger dies nicht. Er bewegte sich auf den UP! zu und trat gegen die hintere Tür der Beifahrerseite. Es entstand eine Delle. Da der Mann immer aggressiver wurde, rief der VW-Fahrer die Polizei. Die Beamten nahmen die Personalien des Betrunkenen auf und legten gegen ihn eine Anzeige wegen Sachbeschädigung vor.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell