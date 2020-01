Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Rücknahme Vermisstenfahndung, Sprengung eines Zigarettenautomaten

Reutlingen (ots)

Metzingen-Glems (RT): Zigarettenautomat gesprengt - Tatverdächtige festgenommen

Nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten am späten Freitagabend konnten drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Von Zeugen wurde gegen 22.45 Uhr beobachtet, wie die drei Heranwachsenden im Alter von 19 bzw. 20 Jahren den Automaten in der Kirchstraße mit einem pyrotechnischen Gegenstand aufsprengten und anschließend eine Vielzahl von Zigarettenpackungen entwendeten. Noch vor Eintreffen der ersten Polizeistreifen, flüchteten die Tatverdächtigen zunächst zu Fuß in Richtung Sportgelände Glems, konnten aber im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, bei welchen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, an einer Kontrollstelle in ihrem mitgeführten Pkw angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Alle Drei gaben sich geständig, ob sie auch für die Sprengung eines Zigarettenautomaten am 12.01.2020 in Kohlberg als Täter in Frage kommen, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Bei dem Fahrer des angetroffenen Pkw konnte außerdem die Beeinflussung von Betäubungsmitteln festgestellt werden, weshalb eine Blutentnahme veranlasst wurde. Nach der Durchführung der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurde die drei Heranwachsenden wieder auf freien Fuß gesetzt.

Landkreis Esslingen (ES): Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser und eine Wohnung

Gleich dreimal ist am Freitag im Landkreis Esslingen eingebrochen worden. In der Straße am Sommerrein in Aichtal-Aich drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr über die Terrassentür in eine Wohnung ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Im Zeitraum von 18.00 Uhr bis 18.30 Uhr wurde in ein Wohnhaus in der Waldhornstraße in Leinfelden-Echterdingen eingebrochen. Hier stiegen die Täter über ein Fenster in das Gebäude ein und durchsuchten dieses ebenfalls nach Diebesgut. Zwischen 18.15 Uhr und 23.45 Uhr ereignete sich auch in der Rüdener Straße in Esslingen ein Einbruch. Hier verschafften sich die Täter durch ein eingeschlagenes Küchenfenster Zugang zu dem Gebäude. Auch hier wurden sämtliche Räume nach Stehlenswertem durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde bei den Einbrüchen Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Esslingen (ES): Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 79-jähriger Frau (Nachtrag zur Pressemeldung vom 17.01.2020/16.11 Uhr)

Die Fahndung nach der seit dem 13.01.2020 vermissten 79-jährigen Frau aus Esslingen wird zurückgenommen. Es konnte ermittelt werden, dass sie in einer Stuttgarter Klinik aufgenommen wurde und dort medizinisch betreut wird.

Hinweis an die Redaktionen: Wir bitten, das mit der Öffentlichkeitsfahndung am 17. Januar übersandte Lichtbild aus dem Geschäftsgang zu nehmen.

Meßstetten (ZAK): Einbrecher unterwegs

In ein Einfamilienhaus in der Justinus-Kerner-Straße ist am Freitag ein Unbekannter zwischen 15.00 Uhr und 19.30 Uhr eingebrochen. Der Täter hebelte die Terrassentür auf und durchwühlte in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen. Dabei wurden Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro entwendet. Kriminaltechniker waren zur Spurensicherung vor Ort.

