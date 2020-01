POL-RT: Seniorin umgerannt; Enkeltrickbetrug; Verkehrsunfälle, teils mit Verletzten; Einbruch

Polizeipräsidium Reutlingen

Seniorin an Bushaltestelle umgerannt (Zeugenaufruf)

Eine Seniorin ist am Donnerstagmittag an einer Bushaltestelle von einer jungen Frau umgerannt und dabei verletzt worden. Die 73-Jährige wollte kurz vor 13 Uhr am Listplatz in den Bus der Linie 22 einsteigen. Als sie sich der Fahrertür zum Einsteigen näherte, verließ eine etwa 20 bis 25 Jahre alte Frau das Fahrzeug. Sie rannte mit ausgestreckten Armen auf die Seniorin zu und stieß diese um. Ohne sich um die Gestürzte zu kümmern, lief die junge Frau weiter. Die 73-Jährige erlitt mehrere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Da sich an der Bushaltestelle mehrere Fahrgäste aufhielten, bittet das Polizeirevier Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333 um Zeugenhinweise. Zu der gesuchten Frau liegen keine weiteren Angaben vor. (ms)

Sonnenbühl (RT): Seniorin von angeblichem Enkel betrogen

Um einen fünfstelligen Geldbetrag ist am Donnerstag eine Seniorin aus Sonnenbühl von einem Unbekannten geprellt worden. Gegen 13 Uhr meldete sich ein Anrufer bei der über 80 Jahre alten Frau, sprach sie gleich mit "Oma" an und gab sich als ihr Enkel aus. Er erschlich sich ihr Vertrauen und gaukelte ihr in einer völlig frei erfundenen Geschichte vor, in einen größeren Unfall verwickelt gewesen zu sein und zur Schadensregulierung eine größere Geldsumme zu benötigen. Im Laufe des Gesprächs setzte er die Seniorin so unter Druck, dass sie die geforderte Summe von ihrer Bank abholte. Wie immer bei derartigen Straftaten holte der selbst ernannte Enkel das Geld nicht persönlich ab. Stattdessen nahm am Nachmittag ein angeblicher Mitarbeiter eines Autohauses das Geld von dem arglosen Opfer entgegen. Erst als die Frau sich später bei Angehörigen nach dem vermeintlichen Unfall des Enkels erkundigte, flog der Schwindel auf und die Polizei wurde verständigt.

Die Polizei warnt erneut vor diesen Betrügern und rät:

- Fragen Sie genau nach, wenn sich ein unbekannter, angeblicher Angehöriger oder Bekannter meldet und von sich aus seinen Namen nicht nennt. Bieten Sie dem Anrufer auf keinen Fall einen Namen an, den er dann nutzen kann, um weiter Ihr Vertrauen zu erschleichen.

- Notieren Sie sich die ggf. angezeigte Telefonnummer des Anrufers und überprüfen Sie seine Angaben mit Hilfe Ihrer Angehörigen. Wenn jemand wirklich Hilfe braucht, wird er Verständnis dafür haben, wenn Sie sein Anliegen überprüfen und jemanden zu Rate ziehen.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

- Übergeben oder überweisen Sie nie Geld einem Fremden, egal für wen er sich ausgibt oder in wessen Auftrag er angeblich handelt.

- Wenn sich der Verdacht ergibt, dass es sich um einen betrügerischen Anruf handelt, melden Sie diesen unverzüglich der Polizei.

Die Polizei warnt immer wieder vor dieser dreisten Masche und bietet unter www.polizei-beratung.de Tipps und Informationen zum Schutz vor diesen Betrügern zum Download an.

Weitere Informationen sowie einen anschaulichen Videoclip zu anderen Maschen des Telefonbetrugs, z.B. wenn sich Kriminelle als Polizeibeamte ausgeben, stellen wir Ihnen auch auf unserer Homepage https://ppreutlingen.polizei-bw.de zur Verfügung.

Gomadingen (RT): Unfall infolge Eisglätte

Eisglätte ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen auf der K 6734 ereignet hat. Gegen 7.20 Uhr fuhr eine 20-Jährige mit ihrem Renault von Hohenstein-Bernloch herkommend in Richtung Gomadingen. In einer Linkskurve geriet der Wagen auf dem glatten Untergrund ins Schleudern und wurde von den rechten Leitplanken auf die Gegenfahrspur abgewiesen. Anschließend krachte er frontal in die linken Leitplanken und kam mit einem Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zum Stehen. Die junge Frau erlitt leichte Verletzungen, weshalb sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (mr)

Dettingen/Erms (RT): Unfall bei Überholmanöver (Zeugenaufruf)

Zu einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der B 28, nach dem einer der Beteiligten einfach davongefahren ist, sucht das Polizeirevier Metzingen Zeugen. Kurz vor neun Uhr scherte ein von Metzingen in Richtung Bad Urach fahrender 34-Jähriger mit seinem Audi A5 aus, um einen vorausfahrenden Kleintransporter sowie einen Lkw zu überholen. Dabei hatte er auf dem abschüssigen, geraden Streckenabschnitt auf Höhe Dettingen jedoch einen entgegenkommenden Pkw übersehen, weshalb er den Überholvorgang abbrach. Dennoch streifte der Audi den entgegenkommenden Pkw seitlich, wodurch am A5 ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand. Im Gegensatz zum 34-Jährigen setzte der unbekannte Autofahrer seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Zum gesuchten Pkw ist nur bekannt, dass es sich um ein weißes Fahrzeug handeln könnte. Zeugenhinweise werden daher unter Telefonnummer 07123/924-0 erbeten. (mr)

Kirchheim unter Teck (ES): In Krankenkassengebäude eingebrochen

In der Nacht zum Freitag ist ein Unbekannter in das Gebäude einer Krankenkasse in der Schöllkopfstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 5.45 Uhr öffnete der Einbrecher gewaltsam eine Gebäudetür und brach im Anschluss im Inneren zwei Lebensmittelautomaten auf. Die Ermittlungen des Polizeireviers Kirchheim zur Höhe des entwendeten Münzgeldes sowie des Gesamtschadens dauern an. (sf)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Beim Rückwärtsfahren Fußgänger erfasst

Beim Rückwärtsfahren eines 38-jährigen Transporter-Lenkers ist es am Donnerstagabend in Echterdingen zu einem Verkehrsunfall mit einem Fußgänger gekommen. Der Mann parkte gegen 18.40 Uhr mit einem VW rückwärts in die Max-Eyth-Straße aus und wollte weiterhin rückwärts an der nahegelegenen Kreuzung mit der Dieselstraße nach rechts abbiegen. Dort touchierte das Fahrzeugheck den 39 Jahre alten Fußgänger, der den bisherigen Ermittlungen zufolge die Max-Eyth-Straße von der Nikolaus-Otto-Straße herkommend überquerte. Dieser konnte die Straße zunächst noch vollends queren, brach auf dem gegenüberliegenden Gehweg dann jedoch zusammen. Mit einem Rettungswagen wurde der nach derzeitigem Kenntnisstand leicht Verletzte zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (mr)

Owen (ES): Beim Wenden mit Rollerfahrer kollidiert

Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall, der sich am Donnerstag, um 21.40 Uhr, in der Kirchheimer Straße ereignet hat, verletzt worden. Eine 19-jährige Peugeotfahrerin hatte mit ihrem Wagen zunächst an einer Bushaltestelle in Fahrtrichtung Kirchheim angehalten. Als sie wieder anfuhr und auf der Kirchheimer Straße wendete, um anschließend in Richtung Beuren abzubiegen, übersah sie den von hinten heranfahrenden, 15-jährigen Rollerfahrer. Dieser versuchte noch, nach links auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern. Danach stürzte er über die Motorhaube auf die Fahrbahn. Der leicht verletzte Rollerfahrer konnte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Der an den Fahrzeugen entstandene Gesamtschaden dürfte rund 4.000 Euro betragen. Der Roller war nicht mehr fahrbereit. (ow)

Rottenburg (TÜ): Fußgängerin von Radfahrer erfasst

Eine Fußgängerin ist am Donnerstagnachmittag ohne auf den Verkehr zu schauen auf die Straße gelaufen und von einem Radfahrer erfasst worden. Die 75-Jährige war kurz vor 16 Uhr auf dem Gehweg der Hechinger Straße im Stadtteil Dettingen unterwegs. Unvermittelt wollte die Seniorin die Straße überqueren und ging auf die Fahrbahn. Ein 40 Jahre alter Radfahrer konnte nicht mehr reagieren und prallte gegen die Fußgängerin. Beide stürzten daraufhin zu Boden. Während der Radfahrer ohne größere Blessuren geblieben war, zog sich die 75-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. (ms)

Rottenburg (TÜ): Vorfahrt missachtet

Die Nichtbeachtung der Vorfahrt hat am Donnerstagmittag, gegen 13.25 Uhr, zu einem Unfall im Kreisverkehr in der Stuttgarter Straße geführt. Der 24-jährige Fahrer eines BMW befuhr die Auberlinstraße und missachtete beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr die Vorfahrt eines 27-jährigen Audi A3-Fahrers. Alle Insassen blieben unverletzt. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge jedoch so stark beschädigt, dass sie vom Unfallort abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt. (sf)

