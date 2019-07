Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Blauer Roller gestohlen;Gartenanlage erneut Ziel von Einbrechern;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Blauer Roller gestohlen

Marburg: Einen blauen Roller "Sukida" stahlen Unbekannte zwischen Montagnachmittag, 29. Juli und Dienstagmorgen, 30. Juli, in der Gisselberger Straße. Das Zweirad war mit einem Zahlenschloss am Vorderrad gesichert und stand bis zu seinem Verschwinden an der Einfahrt zur einer Firma. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Gartenanlage erneut Ziel von Einbrechern

Stadtallendorf: Erneut geriet der Kleingartenverein in der Straße "Elzerain" in das Visier von Einbrechern. Die Unbekannten brachen in der Nacht auf Dienstag, 30. Juli insgesamt sieben Gartenhütten auf und stahlen nach bisherigen Erkenntnissen ausschließlich alkoholische Getränke. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Bereits vor zwei Wochen berichtete die Polizei über Einbrüche in die Gartenhütten des Vereins. Zeugen, denen verdächtige Personen/Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell