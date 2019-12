Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Obstbäume in Koblenz-Bubenheim beschädigt.

Koblenz (ots)

Am Montag, 02.12.2019, 14.40 Uhr, wurde der PI Koblenz 2 eine Sachbeschädigung an mehreren Obstbäumen auf einer Plantage an der L 127, Weißenthurmer Straße, gemeldet. Durch unbekannte Täter wurden dort 45 Bäume abgeknickt und teilweise stark beschädigt. Als Tatzeit kommt die Zeit ab dem 02.11.2019 in Frage. Der Eigentümer schätzt den Schaden auf rund 4500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911.

