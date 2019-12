Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191218 - 1289 Frankfurt-Höchst: Kind angefahren - Autofahrer/in flieht

Frankfurt (ots)

(em) Am Freitag, den 13. Dezember 2019 hat eine unbekannte Person ein 11-jähriges Mädchen angefahren und hat anschließend die Flucht ergriffen. Die Frankfurter Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 08.30 Uhr war eine unbekannte Person mit dem Pkw in der Luciusstraße in Fahrtrichtung Leunastraße unterwegs. Auf der Höhe der Hausnummer 2 wollte ein Kind den Zebrastreifen überqueren. Aus diesem Grund hielt die/der Autofahrer/in dort an. Das 11-jährige Mädchen schob sodann ihr Fahrrad über die Straße. Noch während sie sich auf dem Zebrastreifen befand, fuhr das Fahrzeug bereits wieder an und erfasste dabei die 11-Jährige. Die/Der Unbekannte setzte die Fahrt fort, ohne sich um das Kind zu kümmern. Das Mädchen wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen grauen Pkw der Marke BMW handeln. Auf dem Kennzeichen soll "MTK" (Main-Taunus-Kreis) gestanden haben.

Wer kann Angaben zu dem Unfall und/oder der/dem Fahrer/in machen? Zeugen werden darum gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 069/755-11700 an das 17. Polizeirevier zu wenden.

