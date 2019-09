Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW fährt gegen Hauswand in Wolgast, LK VG

Wolgast (ots)

Am 21.09.2019, gegen 10:55 Uhr ereignete sich in Wolgast, auf dem Hinterhof der Chausseestraße 2 ein Verkehrsunfall. Die 66-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem VW Caddy den Hinterhof der Chausseestraße 2, um dort zu parken. Beim Vorwärtseinparken verwechselte sie das Bremspedal mit dem Gaspedal und fuhr gegen den Giebel des Hauses der Breiten Straße 2. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR, an der Hauswand von ca. 10.000 EUR.

Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

