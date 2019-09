Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nachmeldung zum Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Strelitz Alt(Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Neustrelitz (ots)

Die Brandursache einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Fürstenseer Landstraße in Neustrelitz ist weiterhin unklar. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg kommt am Vormittag des 21.09.2019 ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Der 77-jährige Wohnungsinhaber des Brandortes konnte nach kurzer ambulanter Behandlung das Krankenhaus Neustrelitz verlassen und kam in einem Hotel unter. Der couragierte 53-jährige Nachbar suchte auf ärztlichen Rat hin auch das Krankenhaus Neustrelitz auf, das er aber ebenfalls nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Der Mann kam bei Bekannten in Neustrelitz vorübergehend unter. Die Ermittlungen dauern an. Im Auftrag Torsten Blauch; KHK Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

