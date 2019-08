POL-E: Essen: Unbekannter Dieb entwendet Geld aus Apothekenkasse - Fotofahndung - Polizei sucht Zeugen

Polizei Essen

45143 E.-Altendorf: Ein unbekannter Dieb entwendete am 6. Juni 2019 Bargeld aus einer Kasse einer Apotheke an der Altendorfer Straße. Anschließend flüchtete er. Der unbekannte Mann nutze einen unaufmerksamen Moment der Mitarbeiter aus, um die Apotheke zu betreten und hinter die Kassentheke zu gelangen. Aus der Kasse entnahm er Bargeld in dreistelliger Höhe. Unmittelbar nach dem Diebstahl flüchtete der Mann aus dem Verkaufsraum. Eine Überwachungskamera zeichnete den Mann während der Tat auf. Mit Lichtbildern sucht die Polizei nun nach dem mutmaßlichen Dieb. Hinweise zur Identität und zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

