Polizei Essen

POL-E: Essen: Alkoholisierte Randaliererin wirft mehrere E-Scooter um und greift Polizisten an

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel: Eine 32-jährige Essenerin musste am Sonntag, 15. Dezember, ihren Rausch im Polizeigewahrsam ausschlafen, nachdem sie auf der Universitätsstraße mehrere E-Scooter umgeworfen hatte und dann die alarmierten Polizisten beleidigte und angriff. Gegen 2.10 Uhr meldete ein Zeuge, dass eine offenbar alkoholisierte Frau zu Fuß über die Universitätsstraße in Richtung Gladbecker Straße ging und auf ihrem Weg mehrere dort stehende E-Scooter umwarf. Als die alarmierten Beamten die Frau anhielten und auf ihr Verhalten ansprachen, weigerte sie sich, sich auszuweisen und versuchte zu fliehen. Mehrfach versuchte sie sich loszureißen und schlug einen der Polizisten. Schließlich wurde die Randaliererin gefesselt und zur Polizeiwache gebracht. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv, sodass ein Arzt der Frau eine Blutprobe entnahm. Während der Maßnahmen beleidigte die 32-Jährige die Beamten, griff erneut einen Polizisten an und leistete weiterhin Widerstand. Die Polizisten wurden durch die Angriffe nicht verletzt. Die 32-Jährige musste die restliche Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. /bw

