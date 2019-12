Polizei Essen

POL-E: Essen: Brand in Kettwiger Reifenhandel - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45219 E.-Kettwig: Am späten Donnerstagabend, 12. Dezember, gegen 23 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Reifenhandel in der Straße Im Teelbruch gerufen. Bei den Ermittlungen zur Brandursache wird die Kriminalpolizei von einem Sachverständigen unterstützt und bittet um Zeugenhinweise. Zeugen, die am Donnerstagabend in der Nähe des Reifenhandels verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 11 zu melden. /bw

