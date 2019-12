Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Brandstiftung an leerstehendem Gebäude

Sögel (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Freitagabend mehrere Brände in einem leerstehenden Gebäude an der Straß Am Markt gelegt. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Die Sachschadenshöhe kann aktuell nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer (05952)93450 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell