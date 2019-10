Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Traktor, eine Person verletzt

Klüsserath (ots)

Am heutigen Mittwoch erlitt ein 50-jähriger Traktorfahrer leichte Verletzungen, nachdem sein Traktor einen Abhang hinunter stürzte. Der Mann aus hiesiger Region beabsichtigte, seinen Traktor auf einem Firmenhof in der Hetzerather Straße in Klüsserath abzustellen. Dazu fuhr er rückwärts auf das Gelände, das im hinteren Bereich mit einen abschüssigen Hang endet. Aus Unachtsamkeit fuhr der Mann zu weit zurück und stürzte ca. 10 Meter den steilen, mit altem Baumbestand bewachsenen Abhang hinab. Der Traktor blieb glücklicherweise mit dem linken Vorderrad an einer Akazie hängen und wurde dadurch gestoppt. Der Fahrzeugführer wurde nur leicht verletzt.

