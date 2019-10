Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht auf NETTO-Parkplatz

Idar-Oberstein (ots)

Am 2. Oktober ist es in der Zeit zwischen 10:10 Uhr und 11:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Idar gekommen. Dabei handelt es sich um dem Parkplatz zur Mainzer-Straße hin gelegen. Bei dem Unfall wurde ein linksseitig rückwärts eingeparkter grauer Opel am Kotflügel der Beifahrerseite beschädigt. Der Flüchtige hat diesen augenscheinlich beim Ein- oder Ausparken touchiert und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter Tel. 06781-5610.

Polizei Idar-Oberstein

Tel. 06781/561-0

