Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nach Sachbeschädigung wird graues Pkw (vermutlich VW Kombi) gesucht

Idar-Oberstein (ots)

Am Mittwoch, 02.10.2019, kam es um 20.47 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw in der unteren Layenstraße in Idar-Oberstein. Zwei männliche Personen warfen die Heckscheibe des parkenden Pkw ein und fuhren mit einem grauen Pkw, vermutlich VW Kombi, davon.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein



Telefon: 06781-5610





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell