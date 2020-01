Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Attacke mit Pfefferspray; Verkehrsunfälle; Vermisstenfahndung nach Seniorin

Mit Pfefferspray attackiert (Zeugenaufruf)

Noch unklar sind die Hintergründe eines Angriffs auf einen 47-Jährigen, der sich am Mittwochabend, gegen 20.45 Uhr, in der Reutlinger Charlottenstraße ereignet hat. Der Mann war auf dem Weg zu seinem in einem Hinterhof geparkten Wagen plötzlich von einem maskierten Unbekannten angesprochen, sofort mit Pfefferspray besprüht und auch getreten worden. Vermutlich weil das Opfer laut um Hilfe schrie, ließ der Angreifer von ihm ab. Gemeinsam mit einem ebenfalls maskierten Komplizen, der aber nicht in das Geschehen eingegriffen hatte, flüchtete der Täter aus dem Hofraum über die Charlottenstraße. Was das Duo genau im Schilde führte, ist noch unklar. Geraubt wurde nichts. Von den Verdächtigen ist lediglich bekannt, dass beide mit Sturmhauben mit Sehschlitzen maskiert waren. Der Angreifer war etwa 170 - 180 cm groß und mit einer schwarzen Jogginghose mit weißer Aufschrift "Adidas" bekleidet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter Tel. 07121/942-3333 entgegen. (ak)

Walddorfhäslach (RT): Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst

Auf etwa 20.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der B 27 bei Walddorfhäslach entstanden ist. Eine 26-Jährige war gegen 5.30 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Bundesstraße von Reutlingen in Richtung Stuttgart auf dem linken der beiden Fahrstreifen unterwegs. Als sie gerade im Begriff war, an einem auf der rechten Spur fahrenden VW Crafter vorbeizufahren, wechselte dieser ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, plötzlich auf den linken Fahrstreifen. Nur durch eine Notbremsung und ein Ausweichen nach links konnte die 26-Jährige eine Kollision vermeiden. Dabei krachte sie jedoch in die linken Leitplanken, wobei ihr Golf so schwer beschädigt wurde, dass an dem Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. Der 48-Jährige Fahrer des Crafter setzte seine Fahrt zunächst fort, meldete sich aber später bei der Polizei. Der Golf musste nach dem Unfall von einem Abschleppdienst geborgen werden, was im morgendlichen Berufsverkehr auf der Bundesstraße zu Verkehrsbehinderungen führte. (cw)

Esslingen (ES): Vermisstenfahndung nach 79-jähriger Frau

Die Polizei sucht nach der 79-jährigen Monika Hedrich, die seit Montag, 13. Januar 2020, vermisst wird. Die Vermisste wurde am Montagmorgen zuletzt von Nachbarn im Brunnenwiesenweg gesehen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Monika Hedrich ist rüstig und auch zu Fuß und mit öffentlichen Verkehrsmitteln mobil. Aufgrund ihres Alters könnte sie sich jedoch in einer hilflosen Lage befinden. Bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Monika Hedrich ist etwa 160 cm groß und von kräftiger Statur. Sie hat kurze, leicht gewellte, graue Haar. Zur Bekleidung ist nichts bekannt. Hinweise zu der Vermissten werden an das Polizeirevier Esslingen unter Telefon 0711/3990-330 erbeten.

Kirchheim unter Teck (ES): Unfall nach medizinischem Notfall

Aufgrund einer medizinischen Ursache ist eine PKW-Lenkerin in Nabern am Donnerstag, um 23.10 Uhr, von der Straße abgekommen. Die 41-jährige Hyundaifahrerin wollte aus einem Firmenparkplatz in die Neue Straße einfahren. Dabei verlor sie offenbar das Bewusstsein und fuhr geradeaus in einen angrenzenden Acker, wo ihr Fahrzeug nach etwa 50 Metern zum Stillstand kam. Zeugen setzten unverzüglich den Notruf ab. Die eintreffende Polizeistreife leitete die erforderlichen Reanimationsmaßnahmen ein, die der Rettungsdienst fortsetzte. Die Frau wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Ihr Fahrzeug, an dem geringer Sachschaden entstanden war, wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. (ow)

Balingen (ZAK): Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen

Zu einem Frontalzusammenstoß mit einer leicht verletzten Pkw-Lenkerin ist es am Donnerstagmittag in Balingen gekommen. Die 25-Jährige war kurz vor 13 Uhr mit ihrem Opel auf der Lange Straße von einem Schnellrestaurant herkommend unterwegs. Beim Linksabbiegen in die gleichnamige Straße kam es zur Frontalkollision mit dem Skoda eines 42-Jährigen, der von der B 27 herkommend Richtung Lange Straße unterwegs war. Für beide Beteiligte zeigte die Ampel Grün. Die Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. (ms)

