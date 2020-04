Polizei Hagen

POL-HA: Nach Diebstahl Geld abgehoben - Wer kennt diesen Mann?

Hagen (ots)

Bereits am 09.10.2019 stahl ein Unbekannter die Geldbörse eines damals 80-Jährigen in der Hagener Innenstadt. In dem Portemonnaie befand sich auch eine Bankkarte des Hageners. Mittels dieser gelang dem mutmaßlichen Dieb das Abheben von 1.500 Euro vom Konto seines Opfers. Dazu suchte er eine Sparkassenfiliale im Stadtteil Altenhagen auf. Dabei konnte ihn eine Sicherheitskamera erfassen. Der Kripo liegt jetzt ein Beschluss des Gerichts zur Öffentlichkeitsfahndung vor. Die Ermittler fragen: Wer kennt die abgebildete Person oder kann Hinweise zu Ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen.

Hier der Link zu den Fahndungsbildern:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hagen-taschendiebstahl-computerbetrug

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell