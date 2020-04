POL-HA: Nach Unfall mit Verletzten: Mann versucht Diebesgut zu verstecken

Polizei Hagen

Am Montag, 06.04.2020, kam es zu einem Unfall in der Elseyer Straße. Hier wollte eine 73-Jährige nach bisherigen Ermittlungen gegen 10:15 Uhr mit ihrem VW von einem Grundstück in den fließenden Verkehr fahren. Dabei übersah sie einen herannahenden Ford auf der Straße. Es kam zum Unfall. Die Hagenerin, sowie der Fahrer und der Beifahrer des Fords verletzten sich dabei leicht. Der Schaden wir auch zirka 8.000 Euro geschätzt. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete, wie der Fahrer (23) des Fords eine Plastiktüte unter einem Anhänger versteckte. Der Zeuge meldete dies den eintreffenden Polizisten. In dem Beuel befanden sich 25 Zigarettenschachteln und zwei Dosen Tabak. Für die Herkunft und das Verstecken der Tabakwaren konnte der Mann ohne festen Wohnsitz keine plausible Erklärung abgeben. Die Beamten nahmen ihn zunächst in Gewahrsam. Nach Entrichtung einer Sicherheitsleistung konnte er dieses einige Stunden später verlassen. Den Tabak und auch seinen PKW stellten die Ermittler sicher. Auch zu dessen Herkunft konnte der 23-Jährige keine glaubhaften Angaben machen. Die Kripo hat den Fall jetzt übernommen.

