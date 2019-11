Polizeipräsidium Osthessen

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Wildunfall

Ronshausen - Am Mittwoch (13.11.), 19.40 Uhr befuhr eine Ronshäuser Pkw-Fahrerin die L 3251 aus Wildeck-Hönebach kommend in Richtung Ronshausen. In diesem Bereich kreuzte ein Wildschwein von links kommend die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Tier und Pkw. Gesamtschaden circa 5.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der zuständige Jagdausübungsberechtigte wurde verständigt.

Sachbeschädigung

Alheim / Obergude - Seit Mai 2019 kommt es in Alheim-Obergude immer wieder zu Sachbeschädigungen an landwirtschaftlichen Geräten zum Nachteil mehrerer Landwirte. Dabei werden Reifenventile von fahrbaren Wasserfässern und anderen landwirtschaftlichen Anhängern abgeschnitten. Zudem wurden wiederholt Weidepfähle aus der Erde gezogen, so dass Weidetiere wie Rinder und Pferde eingefangen werden mussten. Offenbar ist/sind sich der/die Täter über die Gefahren nicht bewusst, welche durch freilaufende Weidetiere im Straßenverkehr entstehen können.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: (PST Rotenburg a. d. Fulda)

Stephan Müller Pressesprecher

