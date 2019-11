Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Firmengebäude gescheitert

Fulda (ots)

Einbruch in Firmengebäude gescheitert

FULDA. Am frühen Mittwochmorgen (13.11.), zwischen 2 Uhr und 6 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Firmengebäude in der Bellingerstraße einzudringen. Dabei scheiterten die Täter bei ihrem Versuch, mehrere Außentüren aufzuhebeln und über ein eingeschlagenes Fenster in die Räumlichkeiten zu gelangen. Die Höhe des verursachten Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

