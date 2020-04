Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrerin stürzt beim Anfahren und prallt gegen geparkten PKW

Hagen (ots)

Am Montag, 06.04.2020, fuhr eine 33-Jährige gegen 17:15 Uhr mit ihrem Motorrad von einem Tankstellengelände in der Prioreier Straße an. Nach ersten Ermittlungen hob sich dabei das Vorderrad aus noch ungeklärter Ursache in die Luft. Die Frau verlor die Kontrolle über ihre Yamaha und prallte gegen einen geparkten Opel. Die Motorradfahrerin verletzte sich beim Aufprall zum Glück nur leicht, musste aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von über 3.000 Euro. Das Verkehrskommissariat ermittelt jetzt, wie es zum Unfall kommen konnte.

