Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Mehrere Autos zerkratzt - Zeugen gesucht!

Heidelberg-Rohrbach (ots)

Beim Polizeirevier Heidelberg-Süd meldeten sich am Samstagmorgen mehrere Fahrzeugbesitzer und teilten mit, dass ihre Fahrzeuge im Verlauf der letzten Nacht beschädigt worden sind. Die Beamten vor Ort konnten rund 15 beschädigte Fahrzeuge im Bereich der Turnerstraße 116 bis 134 feststellen. An sämtlichen Fahrzeugen war eine Kratzspur an der rechten Fahrzeugseite (zum Gehweg hin) feststellbar. Meist wurde der Bereich von Hintertür bis Vordertür beschädigt. An einigen Fahrzeugen zog sich der Kratzer über die gesamte Fahrzeugseite. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd (Tel.: 06221/3418-0) in Verbindung zu setzen.

