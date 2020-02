Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) BAB 5: Smart in Brand geraten, 6 KM Stau

Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 10.30 Uhr, geriet vermutlich aus technischer Ursache ein Smart während der Fahrt auf der BAB 5, zwischen der TuR Hardtwald und der AS Walldorf/Wiesloch in Brand. Der 63-jährige Fahrer fuhr sein Fahrzeug auf den Seitenstreifen, wo es komplett ausbrannte. Er und seine Ehefrau blieben unverletzt. Aufgrund der Löscharbeiten musste die Autobahn in Richtung Karlsruhe kurzfristig voll gesperrt werden. Bis zur Bergung des Fahrzeugs war der rechte Fahrstreifen gesperrt. Dies führte zu einem Rückstau von zeitweise 6 Kilometer Länge. An dem Pkw entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Gegen 12.15 Uhr wurde das Fahrzeug abgeschleppt, die Verkehrssituation entspannt sich drauf hin.

