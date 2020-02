Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Eberbach/Heddesheim: Erneute Telefonanrufe von vermeintlichen Enkeln und Falschen Polizeibeamten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag meldeten sich acht ältere Bürgerinnen aus Heidelberg, Eberbach und Heddesheim, die Telefonanrufe von ihren "vermeintlichen Enkeln" und angeblichen Polizeibeamten erhalten hatten. In den bekannt gewordenen Fällen gaukelten die Anrufer zum einen vor, deren Enkel zu sein und in finanziellen Schwierigkeiten zu stecken. Zum anderen gaben sie die Festnahme von Einbrechern an, die Notizen mit deren Kontaktdaten mitgeführt hätten. Da alle Angerufenen durch zurückliegende Pressemeldungen, Warnhinweisen wie auch Veranstaltungen des Polizeipräsidiums Mannheim entsprechend sensibilisiert waren, beendeten sie rechtzeitig die Gespräche. Zu Schäden kam es nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell