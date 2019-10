Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bewohnerin überrascht Einbrecher in ihrer Wohnung, Täter flüchtet: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Einen Einbrecher auf frischer Tat ertappte eine Frau bei der Heimkehr in ihre Erdgeschosswohnung im Kasseler Stadtteil Harleshausen am gestrigen Montagnachmittag. Dem bislang nicht identifizierten Täter gelang mit seiner Beute die Flucht. Da von ihm eine Beschreibung vorliegt, erbitten die für Einbrüche zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Zeugenhinweise.

Die Bewohnerin des Mehrparteienhauses in der Rasenallee, nahe der Schule, kehrte gegen 16:05 Uhr gemeinsam mit einem Verwandten in ihre Wohnung zurück und ertappte den Einbrecher auf frischer Tat. Der Täter flüchtete bei Erblicken der beiden schnell über den Balkon und dann in Richtung des Hühnerbergwegs. Die sofort alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem Täter ein, die allerdings nicht zu seinem Auffinden führte. Nach ersten Ermittlungen der aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes hatte der Täter ein gekipptes Fenster gewaltsam geöffnet, um in die Erdgeschosswohnung einzudringen. Aus den Räumen klaute er neben Unterhaltungselektronik eine Spiegelreflexkamera und ein Objektiv. Der unbekannte Einbrecher wird wie folgt beschrieben: - 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, schlank, osteuropäisches Aussehen, etwas dunklerer Teint, Haut im Gesicht mit Aknenarben, trug ein helles Oberteil, eine dunkle Hose, einen dunklen Rucksack und möglicherweise ein Basecap oder eine Mütze

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben oder den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561- 9100 zu melden.

