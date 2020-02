Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Piaggio-Roller gestohlen - Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Nord ermitteln, Hinweise erbeten

Heidelberg (ots)

Vor einem Anwesen Im Neuenheimer Feld stellte am Donnerstag gegen 10.30 Uhr ein Postzusteller seinen Piaggio-Roller ab. Den Schlüssel hierzu ließ er im Zündschloss stecken. Die kurze Abwesenheit nutzte ein Unbekannter aus und fuhr mit dem Roller, an dem das Kennzeichen 713 HNP angebracht ist, weg. An dem Roller befanden sich zwei große, blaue Taschen mit persönlichen Papieren wie auch verschiedenen Postzustellungen.

Der Zeitwert des Rollers liegt bei ca. 1.500 Euro. Der Geschädigte erstattete umgehend Anzeige bei den Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Nord.

Am Nachmittag kurz nach 14 Uhr wurde ein Passant auf eine Posttasche mit Briefen, die teils auch geöffnet waren, auf einem Feldweg im Klausenpfad aufmerksam und informierte die Polizei. Die Taschen stammen eindeutig von dem gestohlenen Roller; der Geschädigte konnte im Laufe des Nachmittags noch kontaktiert werden.

Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Zeugen, die auf den Roller-Diebstahl Im Neuenheimer Feld am Vormittag aufmerksam wurden oder denen Personen im Klausenpfad in verdächtiger Weise aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell