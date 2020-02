Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental: Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung Wer kann Hinweise geben ?

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wegen Straßenverkehrsgefährdung ermitteln derzeit die Beamten des Polizeireviers Neckargemünd. Ein aus Eberbach stammender Hyundai-Fahrer war am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr auf der L 600 von Gaiberg in Richtung Bammental unterwegs, als er trotz Gegenverkehrs von einem bislang nicht ermittelten Fahrzeug überholt wurde. Nach seinen Angaben fuhr der/die Unbekannte mit weit überhöhter Geschwindigkeit und zudem äußerst knapp an seinem Auto vorbei. Zu einem Unfall kam es jedoch nicht.

Der/die Fahrerin des unbekannten Autos setzte die Fahrt unbeeindruckt fort. Evtl. könnte es sich um einen Mercedes gehandelt haben.

Verkehrsteilnehmer, die am Donnerstagabend auf das riskante Überholmanöver auf der L 600 aufmerksam geworden sind und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0, in Verbindung zu setzen.

