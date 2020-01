Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Einbruch in Schule

Lippe (ots)

In der Zeit zwischen dem 21.12.2019 und dem 02.01.2020 gelangten unbekannte Täter auf noch nicht bekannte Art und Weise in die Räumlichkeiten des Hermann-Vöchting-Gymnasiums in Blomberg und versuchten, mehrere Tresore aufzubrechen. Als dies misslang, verließen sie das Gebäude in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen erbittet die Direktion Kriminalität der KPB Lippe unter 05231 / 6090.

