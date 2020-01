Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Automat aufgebrochen.

Lippe (ots)

Unbekannte brachen am frühen Donnerstagmorgen einen in der Oststraße aufgestellten Zigarettenautomaten auf. Die Täter stahlen das Bargeld aus dem Automaten. Die Tatzeit dürfte zwischen Mitternacht und ein Uhr liegen. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an die Kripo unter der Rufnummer 05231/6090.

