Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Geringe Menge Bargeld gestohlen.

Lippe (ots)

In der Nacht auf Freitag drangen Einbrecher in die Lagerräume eines Backshops in der Kohlstädter Straße ein. Die Täter entkamen mit einem geringen Bargeldbetrag. Hinweise dazu nimmt die Kripo unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

