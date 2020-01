Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Einbruch in Bäckerei.

Lippe (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Bäckerei im Kirchweg ein. Die Filiale befindet sich in einem Komplex mit einem Verbrauchermarkt. Die Täter brachen gewaltsam einen Wandtresor auf und entkamen mit Bargeld in noch nicht zu beziffernder Höhe. Ihre Beobachtungen in dem Fall richten Sie bitte an das KK 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell