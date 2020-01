Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Raub auf Tankstelle.

Lippe (ots)

Donnerstagabend überfiel ein bislang unbekannter Mann die Tankstelle an der Sylbeckestraße. Gegen 18:15 Uhr betrat er den Verkaufsraum der Tankstelle, in dem sich zu diesem Zeitpunkt lediglich ein 63-jähriger Angestellter befand. Der Räuber ging umgehend auf den Angestellten zu, bedrohte diesen mit einem Messer und forderte das Bargeld aus der Kasse. Anschließend entkam der Mann mit einem geringen dreistelligen Eurobetrag. Der Täter ist etwa 1,60 m groß. Zur Tatzeit trug er eine enganliegende schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze Hose, hellbraune Schuhe und graue Handschuhe. Außerdem hatte er sein Gesicht vermummt. Möglicherweise hat sich der Täter vor dem Raubüberfall im Bereich der Tankstelle aufgehalten. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an die Kripo unter der Rufnummer 05231/6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell