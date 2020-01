Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Einbruch in Schule.

Lippe (ots)

Unbekannte warfen in der Silvesternacht das Glas eines Fensters der Grundschule im Schlingweg ein. So gelangten sie in das Sekretariat, wo die Täter einige Behältnisse durchwühlten. Der Versuch der Einbrecher, eine weitere Innentür aufzubrechen, misslang, so dass sie ohne Beute flüchteten. Ihre Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kripo unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

